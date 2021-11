Roma e Lazio, prove (chic) di Natale per mercatini d’arte: viaggio nei primi “Christmas market” di stagione

Prove tecniche (chic) di shopping natalizio. L’atmosfera autunnale aiuta a scoprire i primi mercatini di stagione in luoghi insoliti. Luminarie, gastronomia e un pizzico di folklore, il finesettimana del 20 e 21 novembre propone varie mete per scoprire i primi “Christmas market”. L’occasione per curiosare (di qualità) in città, tra palazzi nobiliari in Centro storico e rioni popolari, ma anche fuoriporta. La caccia all’occasione diventa la scusa per scoprire angoli nascosti di Roma, e scegliere gite di gusto tra borghi alle porte di Roma. L’agenda è ricca.

Per gli appassionati del vintage a 45 e 33 giri, a Roma si può scegliere sabato 20 novembre e domenica 21 novembre il Vinyl Village alla Città dell’Altra Economia, negli spazi dell’ex mattatoio di Testaccio. Chi cerca il capo bon ton e naif può optare il 21 novembre e domenica 22 novembre per il Lux Area Center Artigiani in mostra (before Christmas Edition) allestito nella splendida Coffee House settecentesca di Palazzo Colonna in collaborazione con Officine Creative Market.

Per gusti versatili, c’è l’ Urban Bazar di piazza Mazzini dedicato ad artigiani, creativi, designer italiani che dopo lo stop Covid torna sabato 21 novembre nella Galleria di arti e performance visive Micro di via Mazzini. Artigianato di qualità ancora a Grottaferrata dove sabato 21 e domenica 22 novembre apre il parco della secolare Villa Grazioli per offrire uno shopping artistico.

Tappa da annotare anche per Vignanello, dove la Festa dell’Olio riserva una mostra-mercatino tutta da gustare. Domenica mercatino artigianale anche nel borgo-gioiello di Rocca Massima incastonato sui Monti Lepini, che si anima con la Sagra della Polenta. Mercatino di artigianato doc anche sul lungolago di Castel Gandolfo. Senza dimenticare le specialità che si possono acquistare nell’antica Farmacia della Certosa di Trisulti nel frusinate. Imperdibile.