“Open to meraviglia”, Santanché: «Ha funzionato bene, io ringrazio gli oppositori di questa campagna»

L'iniziativa di promozione turistica dell'Italia «Open to meraviglia» ha funzionato bene e «io ringrazio gli oppositori di questa campagna, coloro che l'hanno criticata aspramente (...) perché una campagna pubblicitaria, per definizione, non può avere successo se non divide»: lo ha detto la Berlino la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

La Venere di Botticelli diventa influencer: ambasciatrice d'Italia con gonna jeans e un piatto di pizza

«E io, nell'essere divisiva, credo di essere un assolutamente campione», ha aggiunto la ministra parlando in una conferenza stampa tenuta alla Fiera del turismo (Itb). L'iniziativa, connotata dall'immagine di una Venere di Botticelli nei panni di una moderna influencer, «ha avuto una sua incidenza e sarebbe sbagliato (...) dire che questa campagna non ha funzionato», ha premesso la ministra ricordando che «in Germania abbiamo dei dati« che attestano come abbia »funzionato moltissimo».