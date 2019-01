Le mete in tendenza quest’anno? Ecco le destinazioni da sogno da prenotare per le prossime vacanze

Mete tropicali dove il mare cristallino e la sabbia chiara la fanno da padrone o angoli di verde selvaggio dove rifugiarsi per allontanare stress e tensioni quotidiane? Quest’anno sono diverse le destinazioni di tendenza e non mancano le regioni italiane, dove cibo e panorami sono un must assoluto da sempre. Non resta che scegliere il proprio posto del cuore, acquistare un biglietto aereo e segnare la data per volare in giro tra spettacolari attrazioni.



Albania: qualcuno la considera la “nuova Croazia” e dopo l’isolamento dovuto a decenni di tensioni politiche e problemi interni, ora è tempo di godere delle meraviglie del suo territorio. Se è vero che, seppur lentamente, infrastrutture e servizi continuano a crescere, è altrettanto certo che da qualche anno il turismo è in costante aumento. Tra i luoghi da non perdere c’è la capitale Tirana che è il simbolo della rinascita del Paese, ma anche Butrinto, città illirica e poi greca, romana, bizantina e veneziana. Da raggiungere certamente Durazzo con le rovine romane e le architetture bizantine e poi i Laghi di Lura, le città museo di Berat e Argirocastro e Saranda e la costa ionica.

