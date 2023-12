Pranzo di Natale in un vigneto o spuntino in spiaggia: come trascorrere delle feste alternative in Western Australia

Un Natale alternativo, con temperature sopra i trenta grandi e la natura in trionfo: in Western Australia la stagione estiva è entrata nel vivo e le festività di fine anno diventano davvero uniche. Per queste date in calendario “al rovescio” si possono, dunque, organizzare attività particolari che vanno dal BBQ con vista sull’oceano alle lezioni di surf con l’albero addobbato in spiaggia. Quel che è certo è che Santa Claus non dimentica di passare da queste parti, anche se il cappotto e i guanti sono stati sostituiti con il costume da bagno e le t-shirt leggere.

Lunghe spiagge e territori sconfinati

Lo Stato australiano, si sa, vanta degli spazi immensi ricchi di paesaggi sempre differenti tra loro e questo garantisce una rosa praticamente infinita di attività da praticare durante tutto il corso dell’anno. I suoi panorami unici al mondo permettono non solo di festeggiare il Natale tra acque cristalline e litorali chilometrici, ma si possono organizzare crociere e spettacoli di luci, si può prendere parte a feste sulla sabbia o anche a pranzi a tema in location d’eccezione, giusto per citare qualche esempio.

Cosa fare, cosa vedere, cosa mangiare nel Western Australia adesso

Cinema outdoor a Perth: tramonti di fuoco e un grande schermo con un film natalizio

Con un clima come quello del Western Australia le attività outdoor sono sempre una buona idea. I mesi di dicembre e di gennaio, poi, sono assolutamente perfetti per escursioni all’aperto. L’alternativa al camino con tv accesa, quindi, può essere proprio quella di vedere una pellicola con sfondo sull’Oceano Indiano, magari sorseggiando un cocktail al tramonto. Tra le proposte c’è quella di Perth, presso il rooftop al 24esimo piano del Club Lounge hotel. C’è, inoltre, il cinema all’aperto al Maydrive parkland, a Kings Park, che organizza le Moonlight Night, con serate sotto le stelle con i classici del Natale. C’è, ancora, il Riverside Theatre per ascoltare dal vivo la colonna sonora del film, suonata direttamente da un’orchestra.

Pranzo di Natale in un vigneto o in un frutteto locale

La più antica regione vinicola del Western Australia è la Swan Valley, tutt’ora ricca di coltivazioni, vigne, cantine, produttori e distillatori.

Una cornice di verde perfetta per ricchi banchetti e degustazioni di vini locali. Quando le temperature si alzano, può essere piacevole visitare i frutteti locali anche con i bambini, provando l’esperienza del raccolto, ancor più bello con l’atmosfera delle feste.

BBQ in spiaggia per una Natale Down Under

Quella di organizzare con amici e parenti delle grigliate sulle spiagge, è un’usanza tipica locale. Per questo è facile trovare delle stazioni pubbliche dove festeggiare in grande stile. Particolarmente suggestive, in questo senso, sono le spiagge del sud, come la bellissima Middelton Beach con sabbia bianchissima e acqua azzurra cristallina e come outfit il cappellino da Babbo Natale e il costume da bagno.

Crociera di luci tra i canali di Mandurah

Questa città è detta “La piccola Venezia”, ma nel periodo natalizio viene chiamata “La piccola Las Vegas”. Questo grazie alle luci decorative delle case che costeggiano i canali. Gli abitanti danno sfogo a tutta la loro creatività e qualcuno riesce a tenere accesi anche cento dispositivi per volta su 200 abitazioni circa che si illuminano. In media questa tradizione richiede 80 ore di lavoro per allestire ogni angolo della dimora. Per coglierne tutte le sfumature, dunque, non c’è niente di meglio che salire a bordo di una crociera, che accompagna i turisti lungo questo percorso di luci.