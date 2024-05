Thailandia, ecco il nuovo paradiso dei pensionati: vita da ricchi con solo 1.800 euro. La storia di Florenz Kittel

Negli ultimi anni, la Thailandia è diventata una delle mete predilette per i pensionati europei, con un numero sempre crescente di persone che scelgono di trascorrere i loro anni d'oro sotto il sole tropicale. Questo fenomeno è stato descritto in maniera dettagliata da un articolo dell'Handelsblatt, che illustra come molti pensionati in Germania beneficino delle condizioni economiche favorevoli del paese asiatico. La fonte principale è Florenz Kittel, un ex lavoratore tedesco attualmente residente sull'isola di Koh Samui, che su YouTube dà consigli a coloro che decidono di emigrare in Thailandia per godersi la vecchiaia.

Perché la Thailandia

A causa di un cambio valuta vantaggioso, che ha visto il baht deprezzarsi rispetto all'euro negli ultimi cinque anni, e di una bassa inflazione, la vita in Thailandia si presenta come economicamente vantaggiosa.

Nel 2019, 1 euro valeva 33 baht, mentre oggi vale quasi 40 baht, aumentando notevolmente il potere d'acquisto dei pensionati europei. Il paese è la meta perfetta per godersi la pensione anche per i suoi paesaggi pittoreschi, la ricca vegetazione e le spiagge idilliache che creano una speciale atmosfera di pace e relax.

Vita di lusso a costi contenuti

Con una pensione di 1.800 euro, Kittel riesce a mantenere uno standard di vita agiato, ben superiore a quello che potrebbe permettersi in Germania. Il pensionato ha anche trovato un modo per aiutare altri tedeschi interessati a trasferirsi in Thailandia, condividendo consigli pratici e guide dettagliate tramite i suoi video su YouTube. L'uomo è solito condividere un foglio Excel in cui mostra quali sono i costi per l'alloggio, l'assicurazione o il cibo: in questo modo riesce a dimostrare che non c'è bisogno di un budget alto per potersi godere serenamente la vita.

I requisiti per il visto

Per coloro che desiderano seguire le orme di Kittel, ottenere un visto per pensionati in Thailandia non è semplicissimo, dal momento che bisogna soddisfare tutta una serie di requisiti burocratici. Il processo inizia con la richiesta di un visto non immigrati di categoria “o”. Per ottenerlo bisogna avere: un passaporto valido ancora per almeno 6 mesi, un documento che attesti il possesso di un alloggio in Thailandia, un estratto conto comprovante le risorse finanziarie e un'assicurazione sanitaria annuale. Inoltre, il richiedente deve avere la cittadinanza o la residenza permanente del paese in cui viene presentata la domanda di visto. Una volta concesso il visto “o” per non immigrati, il beneficiario può richiedere una proroga di un anno: è necessario avere almeno 50 anni di età. Per ottenere il “visto per pensionati” è richiesto un conto bancario con un saldo minimo di 800.000 THB (20.180 euro) o un reddito mensile di almeno 65.000 THB (1.640 euro).