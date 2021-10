Royal Caribbean, ecco la crociera più lunga del mondo: durerà 274 giorni e il prezzo è esorbitante

Giovedì 21 Ottobre 2021, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 19:14

Royal Caribbean sta lanciando una crociera da 274 notti intorno al mondo, con la sua partenza inaugurale prevista per il 2023. I prezzi partono da 61.000 dollari a persona, pari all'incirca a 52 mila euro. In un comunicato stampa di ieri, la compagnia ha affermato che è sarà, di fatto, «la crociera più lunga e completa al mondo». L'azienda ha fatto sapere che la nave, che partirà da Miami, toccherà più di 150 destinazioni in 65 paesi, in tutti e sette i continenti.

“The Ultimate World Cruise” farà tappa in destinazioni tra cui Casablanca in Marocco, la Grande Barriera Corallina in Australia e l'Antartide. Altre fermate includono il Brasile, dove i passeggeri potranno vedere la statua del Cristo Redentore a Capodanno, e Pechino.

The Ultimate World Cruise, un viaggio intorno al mondo

Il viaggio inaugurale della crociera, come detto, partirà da Miami il 10 dicembre 2023 e vi farà ritorno il 10 settembre 2024. I passeggeri viaggeranno sulla nave da crociera Serenade of the Seas, che ha 13 ponti e include un campo da minigolf, una sala giochi, una parete per l'arrampicata su roccia, una piscina, un teatro e una spa. La nave può ospitare quasi 2.500 passeggeri e più di 800 membri dell'equipaggio. Per una persona che alloggia in una camera di stato interna, i prezzi partono da $ 61.000 a persona, salendo a un prezzo iniziale di $ 65.000 per una cabina con vista sull'oceano e $ 79.000 per una cabina con balcone.

La nave, le prenotazioni, le tappe

Un soggiorno in una junior suite a bordo della nave costa da $ 112.000 a persona. Royal Caribbean ha affermato che i passeggeri ottengono uno sconto del 10% se pagano per intero entro il 6 gennaio 2023. Il mondo di terra della pandemia si è fermato lo scorso marzo, causando il crollo dei ricavi delle compagnie di crociera . Carnival Cruises ha venduto sei navi da crociera lo scorso giugno dopo aver registrato una perdita di $ 4,4 miliardi. Con l'introduzione dei vaccini COVID-19, l'industria si è ripresa . "Ora più che mai, le persone hanno deciso di viaggiare per il mondo e recuperare il tempo perduto", ha dichiarato nel comunicato stampa Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean.

Discover our first-ever Ultimate World Cruise. 🌎 Seven continents, 60+ countries, 11 World Wonders, and endless adventures – this is the hemisphere hopping expedition of a lifetime, debuting December 2023. Learn more at: https://t.co/knf1vAM2D4 pic.twitter.com/YuRuK8cvtN — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) October 20, 2021

L'Ultimate World Cruise si divide in quattro tappe: Americhe e Antartide, Asia e Pacifico, Medio Oriente e Mediterraneo e Nord Europa. I passeggeri possono anche prenotare su questi individualmente, piuttosto che optare per l'intero viaggio di nove mesi. Le prenotazioni sono state aperte mercoledì per i membri della Crown and Anchor Society a livello Diamond o superiore e si apriranno il 27 ottobre per tutti gli altri passeggeri. Royal Caribbean ha affermato che i prezzi per le quattro singole tappe del viaggio saranno annunciati all'apertura delle prenotazioni a dicembre.