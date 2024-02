Paura per i passeggeri di una nave da crociera norvegese a cui Mauritius ha negato il permesso di attraccare nella capitale Port Louis per il timore di una potenziale epidemia di colera a bordo, dopo aver saputo che almeno quindici persone della Norwegian Dawn erano state messe in isolamento per sospetto contagio.

Ma l'ipotetico focolaio di colera si è rivelato poi una gastroenterite e la nave ha potuto attraccare.