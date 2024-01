Capodanno da incubo alle Maldive, coppia trova un tifone all'arrivo: «Vacanze rovinate»

Doveva essere un viaggio da sogno, tra palme e acqua cristallina. Una vacanza lontano dal freddo e dalle basse temperature italiane, tra sole e costumi da bagno. A causa del maltempo, però, due ragazzi sono stati accolti alle Maldive da un terribile tifone, che ha rovinato il loro Capodanno e i loro piani.

La disavventura

«Che meraviglia, scappiamo da questo freddo e andiamo alle Maldive». Inizia così il video pubblicato da una ragazza su TikTok per documentare il suo viaggio nell'Oceano Indiano in compagnia del fidanzato e di un'altra coppia di amici.

Nonostante le grandi aspettative, però, all'arrivo i quattro sono stati accolti da un terribile tifone, che ha rovinato i loro piani e i festeggiamenti per l'anno nuovo.

Diventato virale in pochissimo tempo, il filmato mostra la tempesta abbattersi sul loro atollo, portando pioggia e maltempo al posto del solito sole che caratterizza la zona. Moltissimi i commenti sotto al post su TikTok, tra utenti dispiaciuti e persone che hanno sottolineato come andare alle Maldive a dicembre non sia stata una scelta giusta: «Alle Maldive a Dicembre...nel periodo del cambio monsone..vi hanno proprio consigliato bene direi..», dice un utente. «Credo che anche i muri sanno che non si va alle Maldive a dicembre!», dice un altro.

Il video dei due ragazzi non è però l'unico a mostrare quest'altra "faccia" delle Maldive. Sempre su TikTok, infatti, un altro utente ha pubblicato un video con le differenze tra le aspettative e la realtà, una volta arrivati nell'Oceano Indiano. Anche in questo caso, da vacanza da sogno il viaggio è statto caratterizzato da pioggia, vento e maltempo.