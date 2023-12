Airbnb, accordo con il fisco italiano: sarà sostituto d'imposta. Pagherà 576 milioni per la cedolare secca dal 2017 al 2021

Airbnb ha finalmente concluso un accordo con l'Agenzia delle Entrate riguardo la ritenuta sui redditi degli host non professionali derivanti da locazioni brevi («cedolare secca») in relazione agli anni fiscali dal 2017 al 2021, per un pagamento complessivo di 576 milioni di euro. È quanto annuncia in una nota la piattaforma statunitense i affitti brevi Airbnb dopo che ad ottobre è stata oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato riguardo la riscossione e il versamento della cedolare secca sugli affitti brevi da parte dei portali di prenotazione.

«Airbnb non cercherà di recuperare dagli host le ritenute fiscali per questo periodo.

Ci sono migliaia di host in Italia: oltre tre quarti di loro - ricorda la piattaforma - hanno solamente un annuncio; l'host tipico ha guadagnato l'anno scorso poco più di 3.500 euro. Circa un due terzi (59%) ha dichiarato che i proventi realizzati ospitando gli consente di arrivare a fine mese. Il 15% afferma di lavorare nella sanità, l'educazione o la pubblica amministrazione. La gran parte degli host su Airbnb in Italia sono persone comuni che si affidano alla piattaforma per integrare il proprio reddito familiare. «Auspichiamo che l'accordo con l'Agenzia delle Entrate e le recenti novità normative possano fare chiarezza sulle regole riguardo gli affitti brevi per gli anni a venire» conclude la società.