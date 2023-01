Roma nuda, la fontana "scostumata" non lontana da San Pietro

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 11:32

Da tutti conosciuta come la fontana "scostumata, si tratta di un'opera in marmo e travertino, composta da un ampio e basso bacino circolare, delimitato da un largo bordo che sporge all'esterno. La sua inaugurazione risale a maggio 1928, con il nome di Fontana delle Cariatidi in Piazza dei Quiriti, a cura dello scultore triestino Attilio Selva. Oggi, chiunque passi da quelle parti non può fare a meno di notare la bellezza del monumento, un rimando al mondo bucolico e alla bellezza pura e vera che solo in alcune statue è possibile ritrovare. All'epoca, però, furono proprio quelle sculture ad innescare una polemica e a fare scalpore. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: -- Sai perché un cardinale si toglieva il cappello quando ci passava davanti?