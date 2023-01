Roma, quartiere Prati: ecco perché da queste vie non vedrai mai la cupola di San Pietro

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 10:12

Vedere la cupola di San Pietro dal quartiere Prati non è possibile, a meno che non si arrivi a Piazza Risorgimento. La causa risale proprio a questo periodo storico, quando tra Chiesa e Stato non scorreva buon sangue. Un'altra curiosità sul Quartiere Prati riguarda il paesaggio e territorio. Nell'antichità, infatti, la zona era costituita totalmente da vigneti e canneti. Inoltre, il territorio nel suo insieme apparteneva alla famosa Domizia, moglie di Domiziano. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

