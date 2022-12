Rocca Canterano, il piccolo borgo fiabesco che si trova a 60 Km da Roma

Mercoledì 14 Dicembre 2022, 12:59

Rocca Canterano è un borgo incantato che sorge su uno sperone di roccia dei Monti Ruffi. Si trova in provincia di Roma e dista circa 60 km dalla Capitale. E' un posto molto caratteristico per una serie di aspetti che lo rendono unico. La sua storia, le sue origini, le continue trasformazioni, tutto questo lascia senza parole chiunque lo visiti. La prima particolarità del borgo di Canterano è che vanta di meno di 400 abitanti. Inoltre, è stato colpito dal terremoto nel 2000 e molte delle sue bellezze naturali e artificiali sono state distrutte. Nonostante ciò, il paese si è rialzato ed ogni anno accoglie milioni di visitatori. Lungo le vie del borgo è possibile venire a contatto con i resti delle varie vicende storiche che hanno caratterizzato il luogo nel corso del tempo. Il centro storico del piccolo villaggio è molto suggestivo ed è chiamato salotto a cielo aperto dai responsabili del Club I Borghi più belli d’Italia. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

