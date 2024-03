Il paradiso dei tulipani a Roma: un self-service dove creare il tuo bouquet perfetto

Domenica 3 Marzo 2024, 17:21

Ritorna nella capitale il festival dei tulipani più vasto d'Italia: oltre 1,2 milioni di bulbi fioriranno a Torpignattara. Il 22 Marzo 2024 nel periodo primaverile, potrai ammirare la fioritura di migliaia di tulipani di tutti i colori. I biglietti possono essere acquistati da Venerdì 1 marzo 2024 a partire dalle ore 10. Immersi nel verde, i tulipani saranno il contorno perfetto per questa primavera, con un’area ristoro, uno spazio dedicato ai più piccoli, un’area espositiva, appunto, con i bellissimi tulipani in stile olandese, il campo you pick, il mulino a vento e il maxi Klomp (lo zoccolo intero dei Paesi Bassi). Il Tulipark, nome dell'iniziativa, si svolgerà per 3-4 settimane a partire da marzo, quando sbocceranno i tulipani. Come funziona la raccolta dei tulipani Oltre a vivere una giornata senza eguali, contornati dall'immensa bellezza di questi fiori, potrai raccogliere i tulipani che più ti piacciono e realizzare, quindi, il proprio bouquet personale! Troverai dei secchi vicino ai campi fioriti per raccogliere i tuoi fiori preferiti, che potranno essere elegantemente incartati in un gazebo da fioristi esperti. Se non ti interessa raccogliere i tulipani ma vuoi solo ammirarli, potrai comunque entrare e scattare tutte le foto che vorrai al semplice costo di ingresso. Oltre alla raccolta dei fiori ci sono numerosi extra che puoi aggiungere come svariati menù tipici olandesi o la possibilità di farti scattare delle foto-ricordo insieme ai tulipani, da fotografi professionisti. Biglietti: per Tulipark Roma 2024 sono già disponibili sul loro sito ufficiale. I bambini inferiori ad 1 metro di altezza, entrano gratis. Luogo: Via dei Gordiani, 73 - 00177 - Roma (RM). In zona Torpignattara Data: La data di inizio è prevista per il mese di marzo ma non è stata ancora rivelata. Dipenderà esclusivamente dalla fioritura dei tulipani. Parcheggio: adiacente ai parchi vi è un ampio parcheggio gratuito non custodito. Crediti: Foto Shutterstock Musica Korben



