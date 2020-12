Dolce e Gabbana vendono la villa a Stromboli per 6 milioni: comprata da imprenditore casertano che produce mascherine

Ha origini casertane il fortunato acquirente della splendida villa a Stromboli di Dolce & Gabbana. Stando a quanto affermato dalla testata Ragusa News, infatti, si tratterebbe dell'imprenditore Massimo Scagliarini, titolare dell'azienda GVS che si occupa di attrezzature ospedaliere e produce dispositivi di protezione individuale (Dpi): insomma, mascherine antiCovid.

APPROFONDIMENTI PER SEI MILIONI DI EURO D&G vendono la villa a Stromboli, l'acquirente ha origini... L'ADDIO La top model Stella Tennant è morta, aveva appena compiuto 50... PRIMA WEB Milano, da Armani a Dolce e Gabbana, i big della moda vestono le star... LA SCOMPARSA Morto Beppe Modenese, aveva 91 anni: fece di Milano la capitale della...

Scagliarini avrebbe speso ben sei milioni di euro per aggiudicarsi la villa che negli anni passati ha ospitato vip di tutto il mondo tra cui anche Naomi Campbell, Tom Cruise e Madonna, solo per citarne alcuni, e che ha fatto sognare gli appassionati di arredo d'interni di tutto il mondo per la cura estrema di ogni suo dettaglio, com'era facile aspettarsi dai due stilisti.

A Stromboli i fratelli Scagliarini non sarebbero del resto dei volti nuovi, ma sarebbero anzi già proprietari di altre ville: una a Piscità, un’altra lungo la salita che conduce all’Osservatorio e la terza nei pressi della chiesa di San Bartolo. Insomma, degli habitué e sicuramente degli amanti dell'isola.

La modella Stella Tennant è morta poco dopo il suo cinquantesimo compleanno: è stata un'icona della moda

L'immobile venduto, a due passi dal mare, nasce dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle Eolie ed è stata interamente ristrutturato secondo il gusto dei due precedenti proprietari: oltre 500 metri quadri di colore e Sicilia di cui 235 di interni con nove bagni e sette suite, ognuna di un colore diverso, e 300 di verde con terrazze che affacciano sul mare e sul vulcano, una zona relax esterna e manco a dirlo accesso diretto al mare.

«La casa dei Selvaggi», come l'avevano battezzata Stefano Gabbana e Domenico Dolce perché vi si poteva girare a piedi nudi e non solo, era stata da loro acquistata negli anni Novanta da un artista svizzero.

Addio Eolie? Forse no, visto che La Sicilia, a sua volta, ha annunciato nei giorni scorsi che i due avrebbero avviato una trattativa per acquistare una villa in un'altra isola dell'arcipelago eoliano: Salina.

Ultimo aggiornamento: 07:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA