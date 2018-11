Ines Trocchia, la modella di D&G: «La polemica in Cina? Esagerata»

Ines Trocchia è una modella napoletana rinomata anche all'estero. Di certo, il suo volto è noto agli amanti del calcio. E non perché lei sia una giocatrice, ma perché ha condotto diverse trasmissioni televisive, prima su Raisport e poi a Sportitalia, in cui si è occupata soprattutto di calciomercato. Dopo aver posato con il fidanzato per delle foto firmate Dolce&Gabbana destinate ai social media, nei giorni scorsi l'abbiamo vista sul piccolo schermo nel ruolo di opinionista di Tiki Taka su Italia Uno, accanto a Wanda Nara.

Stasera sarà invece ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, il nuovo programma di approfondimento di Rete4 dedicato ad economia e politica. Noi l'abbiamo incontrata a Milano e video intervistata. I temi? La polemica in Cina su D&G, che lei definisce «esagerata», la vita privata e le ambizioni professionali. Senza scordare una domanda di pure ambito fashion.

