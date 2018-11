Black Friday e Cyber Monday, il 23 e 26 novembre pioggia di sconti per viaggi low cost

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buone notizie per i viaggiatori più incalliti: ilfesteggia ilcon tantissime offerte sui voli, che per l’occasione saranno ancora più. Chi è in cerca dunque di biglietti scontati per trascorrere uno chi già pensa alleavrà finalmente la scusa che mancava.Già lo scorso anno la compagnia irlandese per il giorno del ringraziamento non si era fatta attendere, promuovendo tratte economiche con sconti dela partire daa biglietto. Quest’anno, si legge sul sito dell’azienda, la promessa è di fare le cose “Le partenze sono previste dalle maggiori città d’Italia e riguardano mete invernali ed estive in Europa, per permettere ai più intrepidi di giocare d’anticipo e assicurarsi già un’estate 2019 al sole e senza troppo pensieri.Le offerte firmate Ryanair partiranno ae saranno acquistabili per le successive. Ma non è finita qui: ad ogni venerdì nero che si rispetti c’è sempre unche segue. Ecco quindi chesaranno disponibiliper chi delle fughe inframensili non può proprio farne a meno. Voli economici e super scontate sono attesi anche sui siti web delle altre compagnie low cost, a partire dalla spagnola(e la compaesana), che l’anno scorso scontò più di un milione di voli a