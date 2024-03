Voli, aumento prezzi per Pasqua e fuori stagione: i segreti per pagare meno e come tutelarsi da ritardi e da cancellazioni

A Pasqua per volare andata e ritorno per le principali mete europee e il Sud Italia con le compagnie "low cost" si pagano anche 300 euro. E poi subito dopo, fuori stagione e pure in mezzo alla settimana, i prezzi arrivano a 170 euro. Lo dimostrano due rilevazione fatte per Il Messaggero da Federconsumatori e Assoutenti. Insomma, delle vecchie offerte a 9,99 euro a tratta che si trovavano prima della pandemia non c’è più alcuna traccia. Ora si parte da almeno 30 euro (andata e ritorno) e a quel prezzo le mete sono poche e quasi sempre le stesse. Per lo più Albania, Croazia, Malta e, in alcuni casi, Spagna, Puglia e Sicilia. Vediamo nel dettaglio come si può risparmiare o tutelarsi da ritardi e cancellazioni.

