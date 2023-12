Ryanair lancia la Puglia: da primavera si vola verso Danzica (novità), Trieste, Atene e Rodi, in arrivo turisti dalla Polonia e dai Paesi Baltici

Danzica (una novità), Atene, Rodi e Trieste nel mondo low cost di Ryanair: sono queste le quattro nuove destinazioni che sarà possibile raggiungere dalla Puglia (e ritorno). E' la programmazione 'Summer 2024' che si allargherà da primavera.

Da Brindisi il vettore volerà su Danzica, in Polonia, destinazione mai prima d'ora servita dalla Puglia, e su Trieste. Da Bari invece si volerà su Atene e Rodi (Grecia). Nel dettaglio da Brindisi per Danzica si comincia il 1° maggio 2024 con voli di andata e ritorno sia la mercoledì che la domenica. Su Trieste si inizia ad aprile (in via di definizione le frequenze).

Da Bari la destinazione Atene prenderà il via il 1° aprile (lunedì - venerdì); su Rodi il 4 maggio (sabato - martedì).

«Il processo di espansione del network si arricchisce giorno per giorno di nuove straordinarie opportunità - ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia la società che gestisce gli scali regionali.

«Per la prima volta la Puglia, in particolare Brindisi, sarà collegata con Danzica.