Due hotel nel mondo dove dormire direttamente dentro a un aereo

Volare non è la sola caratteristica di un aeroplano, non in tutte le occasioni almeno: sì perché quell’incredibile mezzo di trasporto che accorcia magicamente i tempi e le distanze, qualche volta può diventare protagonista di un'esperienza che lo avvicina anche a un hotel. Ecco, dunque, che è possibile dormire a bordo, senza alcun decollo e alcun biglietto per una destinazione lontana. Dallo scorso anno, inoltre, uno dei diversi aerei nel mondo che propongono questo tipo di avventura alternativa si trova anche in Italia. Nature Air Suite è prenotabile da aprile 2022 e permette di soggiornare su un Fokker 27 del 1968. Il progetto è stato fortemente voluto da un imprenditore della bergamasca e si tratta di una struttura glamping, dove è possibile soggiornare anche per una sola notte. L’aereo commerciale è stato comprato all’asta ed è stato usato fino al 1975, prima di essere convertito in velivolo merci dalla compagnia di poste francesi Aeropostale. Oggi è un Bed and Breakfast che può ospitare fino a 4 persone ed è stato sistemato nelle campagne di Brembate di Sopra. Dopo il restyling è rimasta la cabina di pilotaggio con un grande open space che va dalla carlinga alla coda con una zona cucina, due divanetti per due letti aggiuntivi, un letto matrimoniale, il bagno e una vasca.

Tra Stoccolma e Costa Rica il sogno si ripete

Si può dormire all’interno di un aereo circondati da scimmie, tucani e natura incontaminata anche in Costa Rica. Immerso nella giungla, infatti, c’è l’Hotel Costa Verde che garantisce un soggiorno in un Boeing 727 del 1965 nella natura dell’omonimo parco nazionale. In più, la terrazza ha la vista sull’oceano, essendo posto su un piedistallo di 50 piedi. E poi c’è il Jumbo Stay Hostel, che si trova a pochi minuti dall’aeroporto Arlanda di Stoccolma. La sua cabina di prima classe è diventata non un albergo, ma un bar dove concedersi una bevanda dissetante. In questo Boeing 747-212B sono accolti tutti, adulti e bambini per una pausa di goloso relax.