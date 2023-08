Bucatini all'amatriciana, il trionfo della trattoria romana: l'importante premio conquistato

Giovedì 3 Agosto 2023, 08:27

Roma non solo ha una storia e una cultura da fare invidia al mondo, ma anche una tradizione culinaria da leccarsi i baffi. Carbonara, Gricia, carciofi alla romana, saltimbocca, amatriciana. Ed è proprio grazie a questo piatto che la Trattoria Vecchia Roma ha conquistato un riconoscimento di fama internazionale. Il locale è entrato a far parte della classifica dei 150 migliori ristoranti leggendari del mondo di Tasteatlas, conquistando il ventunesimo posto. Alla Trattoria Vecchia Roma non solo si mangiano i bucatini all'amatriciana più buoni del mondo ma anche altre pietanze come la gricia con i carciofi, la porchetta, salumi, formaggi. Su Google, il locale ha ben 4.5/5 stelle e circa 9.600 commenti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

