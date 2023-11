Papa Francesco, par condicio per i familiari degli ostaggi israeliani: all'udienza anche i palestinesi di Gaza

Una decisione salomonica. Papa Francesco vedrà mercoledì prossimo un gruppo di familiari di ostaggi sequestrati da Hamas il 7 ottobre scorso, così come un gruppo di palestinesi di Gaza dovuti sfollare a causa delle bombe. In una sorta di par condicio vaticana per israeliani e palestinesi il Vaticano ha confermato in serata che nella mattina di mercoledì 22 novembre, a margine dell’Udienza Generale, Bergoglio riceverà in «in momenti distinti» i gruppi.

Israele, il cardinale Pizzaballa in collegamento con tutti i vescovi italiani: «11 mila i morti accertati a Gaza e 1400 gli israeliani»



Il Vaticano spiega che si tratta di udienze umanitarie e non politiche. «Con questi incontri, di carattere esclusivamente umanitario, Papa Francesco vuole manifestare la sua vicinanza spirituale alle sofferenze di ciascuno, perché, come già affermato al termine della recita dell’Angelus domenicascorsa, “Ogni essere umano, che sia cristiano, ebreo, musulmano, di qualsiasi popolo e religione, ogni essere umano è sacro, è prezioso agli occhi di Dio e ha diritto a vivere in pace.»

Antisemitismo, in Italia cresce, stamattina lo scambio tra Salvini, l'ambasciatore Bar e il Prefetto Pecoraro

Subito dopo il pogrom antisemita del 7 ottobre, un gruppo di familiari di coloro che sono stati sequestrati dai terroristi e portati a Gaza era arrivato a Roma per vedere personalità istituzionali e tenere vita l'attenzione sulla sorte dei 230 ostaggi.

La missione a Roma era stata organizzata da esponenti della comunità ebraica che hanno bussato in Vaticano per fissare una udienza con il Papa. La risposta ricevuta sembra sia stata piuttosto formale e gelida: i troppi impegni sinodali avrebbero impedito al pontefice di realizzare questo appuntamento. In quei giorni era effettivamente in corso il sinodo nell'Aula Paolo VI, tuttavia l'attività di governo di Francesco è sempre continuata in parallelo e non gli ha mai impedito di ricevere vescovi, capi di Stato e altre personalità.

I familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas tornano a Roma dal Papa, il cardinale Parolin: «stiamo lavorando all'incontro»

A questo episodio inspiegabile se ne è aggiunto un altro, stavolta di diversa natura ma essendo capitato in sequenza, ha contribuito a creare confusione e alimentare un giallo. Due settimane fa il Papa ricevendo un gruppo di rabbini europei ha volutamente fatto saltare il suo discorso (e di conseguenza quello dell'ospite), dicendo che non stava bene, salvo poi leggere un lungo testo all'udienza successiva e nel pomeriggio trascorrere ore con migliaia di ragazzi arrivati da tutto il mondo e la sera battezzare pure un bambino ucraino. Questo episodio non ha di certo contribuito a chetare le acque con il mondo ebraico già increspate da alcune prese di posizione dei Patriarchi della Terra Santa sul conflitto palestinese giudicate troppo sbilanciate.

Israele, truppe all'interno del Parlamento di Gaza: «Hamas ha perso il controllo della città»

I familiari degli ebrei sequestrati torneranno a Roma la prossima settimana. Il cardinale Pietro Parolin ha ventilato questa possibilità stamattina parlando a margine di un convegno all'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Ha poi espresso «sconcerto e turbamento» per la guerra ripetendo che la «guerra non è il mezzo di risoluzione dei conflitti» e rilanciando la soluzione dei «due popoli, due stati» con Gerusalemme «città di tutti, non di qualcuno». Ha infine lanciato un appello per la «Liberazione degli ostaggi» e «Cessate il fuoco».

Gaza, direttore ospedale Shifa: «Pronti a evacuare se Israele lo consente». Nbc: possibile accordo per il rilascio di 80 ostaggi

«Vorrei insistere e ripetere l'appello che il Papa ha fatto più volte, in ogni suo intervento dal 7 ottobre: liberare gli ostaggi è un punto chiave per risolvere la situazione. Ci sono bambini, anche neonati, donne incinte, anziani, adulti, giovani, non solo israeliani ma anche di altri popoli e nazionalità. Credo che questo sia un punto chiave per tentare di sbloccare la situazione». Sull'Ucraina, invece ha fatto sapere: «Il Papa andrà a Kiev se potrà andare anche a Mosca».