Israele, il cardinale Pizzaballa in collegamento con tutti i vescovi italiani: «11 mila i morti accertati a Gaza e 1400 gli israeliani»

Il Patriarca di Terra Santa, il cardinale Pierbattista Pizzaballa in un lungo collegamento da Gerusalemme ad Assisi, dove sono riuniti tutti i vescovi italiani, ha voluto informare direttamente quale sia la dimensione del conflitto israelo-palestinese. «Allo stato attuale sono 1400 le vittime israeliane dell’attacco del 7 ottobre, oltre 11mila i morti accertati a Gaza, gran parte civili di cui almeno 4000 i minori. Gli sfollati in Israele sono circa 100mila, mentre a Gaza almeno 1 milione». I cristiani presenti a Gaza, dove «le infrastrutture sono completamente distrutte», sono «meno di un migliaio, accolti in un centro ortodosso e in una parrocchia cattolica nella zona settentrionale, sotto bombardamenti continui e al centro delle operazioni militari.Diamo inoltre alloggio – ha aggiunto - a circa 3000 musulmani, ospitati nei locali di una scuola». Grande, ha continuato, «è la preoccupazione anche per i cristiani che si trovano a Betlemme e nelle zone limitrofe e per quelli sparsi in Cisgiordania».

Nel ringraziare la Chiesa in Italia per la vicinanza concreta Pizzaballa ha espresso l’auspicio che si arrivi presto ad una soluzione che garantisca pace e sicurezza per tutti. «Preghiamo per tutte le vittime innocenti.

La sofferenza degli innocenti davanti a Dio ha un valore prezioso e redentivo, perché si unisce alla sofferenza redentrice di Cristo. Che la loro sofferenza avvicini sempre di più la pace e non contribuisca a generare altro odio!».

In una dichiarazione congiunta, infine, vengono ripetute le parole di Papa Francesco per la liberazione degli ostaggi.