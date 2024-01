L'Intelligenza Artificiale per truffare i malati di diabete, video fake del cardinale Retes che pubblicizza farmaco miracoloso

L'uso dell'intelligenza artificiale stavolta ha clonato la voce e l'immagine del cardinale Carlos Aguiar Retes per pubblicizzare un farmaco miracoloso per il diabete. Ovviamente una frode che ha costretto il porporato messicano a chiarire urbi et orbi di non essere lui nel video farlocco, e soprattutto di non essere mai stato malato di diabete. Si tratta della creazione dell'AI. Un cosiddeto video deepfake in cui il protagonista fa da testimonial a una cura portentosa capace di guarire i diabetici. La voce generata al computer dell'arcivescovo di Città del Messico spiega di aver superato la malattia grazie al farmaco. L'annuncio ingannevole è talmente reale da aver sconvolto lo stesso cardinale immediatamente corso davanti alle telecamere per fare chiarezza. Nel frattempo il video finto si diffondeva rapidamente attraverso i social. L'arcidiocesi del Messico si è subito collegato alla clip falsa sulla piattaforma online X scrivendo: Attenzione! Non cadete nella trappola.

IA, padre Benanti: «E' la sfida più urgente impediamo alle macchine di sostituire l'essere umano»

Il problema del diabete

Il Messico ha uno dei più alti tassi di diabete al mondo.

Circa il 15 per cento della popolazione è colpita. La causa è una dieta poco sana: tre messicani su quattro sono in sovrappeso e un buon 30 per cento è obeso. I rimedi per il diabete sono tra i più richiesti.

L'ultimo chatbot della fede è Gesù in persona e fa incetta di follower, si chiama Ask-Jesus

La difesa del cardinale

Il cardinale in carne e ossa ha spiegato di avere già provveduto a depositare le denunce tuttavia ha chiesto alle persone di aiutarlo a diffondere la versione vera per fermare la truffa. «Che Dio vi benedica e grazie mille. E diffondete, per favore, questo video»

Il cardinale Ravasi: «Intelligenza artificiale? Bisogna sapersi fermare»