Città del Vaticano – Il Papa ha mandato altri dischi per incrementare i titoli della audioteca che il cardinale Gianfranco Ravasi ha creato in Vaticano. Oltre mille tra dischi e cd ai quali se ne sono aggiunti altri, persino “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Il presidente del pontificio consiglio della Cultura in un tweet ha collegato questo dono con il Festival di Sanremo, ricordando così il successo di Caterina Caselli. Anche se si piazzò al secondo posto nel 1966 fu in realtà la vera rivelazione di quell'anno, un brano fortemente femminista (e più tardi utilizzato come inno del gay pride).

Il messaggio di Ravasi affidato a Twitter racconta della collezione vaticana che sta via via arricchendo anche grazie ai doni del Papa, grande appassionato di musica. Da Astor Piazzolla all'operistica verdiana, pucciniana, rossiniana.

Con questo messaggio Ravasi ha voluto fare gli auguri al Festival che segue ogni anno e benedice da lontano. L'anno scorso aveva espresso gradimento per la voce di Madame, la giovanissima rapper. Il porporato aveva aggiunto gli hashtag #pensierigiovani #Sanremo2021proseguendo la sua breve riflessione: «Anche quest'anno seguiro' il Festival e desidero rivolgere un pensiero e un augurio particolare agli artisti: manchera' il pubblico in teatro, ma la musica torna sul palco, insieme alla speranza», aveva scritto facendo riferimento alle limitazioni dovute alla pandemia.

Si avvicina #Sanremo2022 e ho ricevuto un'altra serie di materiali musicali da Papa Francesco. Auguri al Festival!