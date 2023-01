Code di prima mattina a San Pietro per la devozione a Benedetto XVI e il Papa in Sistina battezza 13 bimbi

CITTA DEL VATICANO Da stamattina è iniziato il pellegrinaggio dei fedeli sulla tomba di Benedetto XVI nelle Grotte Vaticane. Le spoglie del Papa emerito morto il 31 dicembre scorso sono state tumulate nel sepolcro che in passato ha ospitato anche Giovanni Paolo II, prima che venisse traslato in basilica a seguito della sua canonizzazione. Il flusso dei pellegrini misura ancora una volta la stima e la devozione nei confronti del pontefice tedesco. Dalle nove di stamattina in basilica la coda per poter accedere alle Grotte Vaticane era piuttosto lunga all'interno della basilica e la previsione è che non si fermerà. Al momento dei funerali da più parti, sulla piazza vaticana, gruppi di pellegrini avevano srotolato striscioni con su scritto “Santo Subito”, una richiesta che però al momento il Vaticano non prende in considerazione preferendo attendere un po' nel rispetto delle regole in vigore che prevedono l'apertura dell'iter per la beatificazione solo se sono trascorsi cinque anni dalla scomparsa.

Papa Francesco, invece, stamattina ha battezzato 13 neonati nella Cappella Sistina come è tradizione. E' apparso di buon umore, è rimasto in piedi per il saluto ai genitori e la cerimonia al fonte battesimale. Parlando a braccio, durante l'omelia, è tornato ad affiorare – o almeno così è parso ai presenti - un pensiero sulla sua età anagrafica osservando i giovani genitori ai quali spetta il compito di crescere cristianamente i figli in futuro, aiutandoli a diventare grandi e bravi cristiani. «Perché io finisco qui, ma voi andate avanti tutta la vita ad accompagnare i vostri figli».