Via Crucis, un russo e un ucraino pregheranno insieme. Papa Francesco non parteciperà, a San Pietro in sedia a rotelle

Papa Francesco non sarà alla via Crucis. «Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo». Lo fa sapere la sala stampa vaticana.

