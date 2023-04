Niente via Crucis per Papa Francesco,«troppo freddo» secondo i medici: seguirà la processione da Santa Marta

Papa Francesco ha rinunciata alla Via Crucis al Colosseo. Lo hanno comunicato i portavoce del Vaticano. A Roma fa troppo freddo e restare sul colle del Palatino per due ore potrebbe essere pericoloso, visto che il Pontefice è ancora convalescente dopo il ricovero della scorsa settimana al Policlinico Gemelli di Roma. Ragion per cui, i medici hanno consigliato al Santo Padre di guardare la processione alla tv da Casa Santa Marta, proprio come fece a suo tempo anche Giovanni Paolo II prima di morire, quando la malattia ormai stava per avere la meglio sull'ex Papa.