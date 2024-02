Papa Francesco a suore e religiosi (ormai sempre di meno): «Smettete di essere amari e di appesantire l'aria»

Papa Francesco tratteggia il mondo dei religiosi, delle religiose, delle monache e dei monaci con toni severi, osservando che si tratta di una realtà spesso segnata da «esperienze negative, conflitti o frutti che sembrano tardare», al punto da trasformare i consacrati in «persone amare e amareggiate». Gente delusa che mostra «la faccia scura e appesantisce l'aria». Sicuramente poco attrattiva per catturare nuove vocazioni e dare nuova linfa ad un settore che sta seriamente preoccupando.

Alla messa del 2 febbraio per la 28esima giornata della vita consacrata Francesco non ha lesinato né critiche, né suggerimenti: «Occorre allora recuperare la grazia smarrita: ritornare, attraverso un’intensa vita interiore, allo spirito di umiltà gioiosa, di gratitudine silenziosa.

E questo si alimenta con l’adorazione, con il lavoro di ginocchia e di cuore, con la preghiera concreta che lotta e intercede, capace di risvegliare il desiderio di Dio, l’amore di un tempo, lo stupore del primo giorno, il gusto dell’attesa». L'invito di per sè non sembra tanto facile visti i tempi segnati da un crollo verticale delle vocazioni, al punto da aver costretto alla chiusura tanti ordini religiosi oppure alla fusione di più realtà, anche per non disperdere una tradizione e spesso un importante patrimonio immobiliare acquisito durante gli anni. Cosa sarà per il futuro?

Il calo delle vocazioni attraversa la vita della Chiesa ormai non solo in Occidente essendo una costante degli ultimi decenni un po' ovunque per effetto della scarsa attrattiva della vita religiosa sui giovani e della secolarizzazione galoppante. Il fenomeno sembra dunque irreversibile.

Dai dati dell'Agenzia Fides diffusi alla fine del 2023 risulta che il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito, raggiungendo quota 407.872 (-2.347). A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l’Europa (-3.632) cui si aggiunge l’America (-963). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.518), in Asia (+719) e in Oceania (+11). I sacerdoti diocesani nel mondo sono diminuiti globalmente di 911 unità, raggiungendo il numero di 279.610. I sacerdoti religiosi sono diminuiti in totale di 1.436 unità e sono 128.262. I diaconi permanenti nel mondo, invece, continuano ad aumentare, nel 2023 di 541 unità, raggiungendo il numero di 49.176. Gli aumenti si sono verificati in tutti i continenti: Africa (+59), America (+147), Asia (+58), Europa (+268) e Oceania (+9).



I religiosi sono diminuiti di 795 unità, arrivando al numero di 49.774. Le diminuzioni si registrano in America (-311), in Europa (-599) e in Oceania (-115). Aumentano in Africa (+205) e in Asia (+25). Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose in atto da tempo, che raggiunge la cifra di meno 10.588 unità rispetto alla rilevazione annuale precedente. Le religiose sono complessivamente 608.958. Gli aumenti si registrano, ancora una volta, in Africa (+2.275) e in Asia (+366), le diminuzioni in Europa (-7.804), America (-5.185) e Oceania (–240).



