Schiaffi del Papa, valanga di tweet: «Sta mano po' esse' ferro e po' esse' piuma» «Bergoglio ma non mollo»

La fedele molesta che nella notte di Capodanno in piazza San Pietro strattona Papa Francesco causandogli una fitta di dolore, lui che reagisce prendendola a schiaffi sulle mani, poi le scuse del Pontefice: «A volte perdo la pazienza anche io». Non poteva che seguire una valanga di tweet nel segno di "Bergoglio, ma non mollo".

Papa Francesco arrabbiato con la fedele a San Pietro, poi le scuse: «A volte perdo la pazienza»



Prendi questa mano 🖐🏻 zingaraaaa 🎼 — adeflix (@adeflix2) January 1, 2020

Usate la reazione istintiva di un anziano a un gesto maleducato ( e invasivo) per giustificare i vostri porti chiusi. Vi ricordo che Padre Pio, presente nel vostro portafoglio o sul cruscotto, menava di brutto ☝️#BERGOGLIO — Penelopeallaguerra (@321serena) January 1, 2020

Sta mano po' esse fero e po' esse piuma#bergoglio pic.twitter.com/t4OXCEbYN7 — Cetty D. (@ItsCetty) January 1, 2020

A te e famiglia spiegato bene. #BERGOGLIO pic.twitter.com/kpvVbkeLVT — Il Reddito di Cittadinanza ® (@DiReddito) January 1, 2020

Fallo di reazione. Il Papa salterà per squalifica i prossimi quattro Angelus.#BERGOGLIO — Ciccio Rosina (@CicRosina) January 1, 2020

#Bergoglio non ha saputo resistere al dolore che gli procurava la donna tirandole la mano, l'articolazione dell'arto era dolorante data l'età del Pontefice e la pazienza ha un limite, anche se si è Papa. pic.twitter.com/Xz3yO7RTZj — sallicitra (@sallicitra) December 31, 2019

Da porgi l'altra guancia a porgi l'altra mano è un attimo — Giovanni (@diroccogiovanni) January 1, 2020

Da Urbi et Orbi a Botte da Orbi il passo è breve #PapaFrancesco #Bergoglio #Papa — Walter Giannò (@waltergianno) January 1, 2020

