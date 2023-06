Papa Francesco, l'ultimo ricovero il 29 marzo dopo un malore. Le altre patologie: la stenosi e il dolore al ginocchio

Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli. Il Pontefice oggi, 7 giugno, è tornato in ospedale per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica addominale: la degenza presso la struttura sanitaria - fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni - durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post-operatorio e la piena ripresa funzionale.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento all'addome: resterà in ospedale per una settimana

Papa Francesco, l'ultimo ricovero

Il 29 marzo l'ultimo ricovero al Gemelli: il Pontefice rimase in ospedale fino all'1 aprile dopo un malore causato da una bronchite acuta di origine virale.

Senza mezzi termini, Bergoglio ammise di aver temuto per la sua vita in quella circostanza. «Ho perso conoscenza, me la sono vista brutta», confidò Francesco.

Le altre patologie

Sempre al Gemelli, papa Bergoglio era stato ricoverato il 4 luglio del 2021 per essere sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Ma ciò che tormenta Papa Francesco da oltre un anno è un dolore tenace e persistente al ginocchio destro per un problema ai legamenti - per il quale non intende operarsi - che lo costringe a deambulare con difficoltà, a limitare gli spostamenti, a muoversi con l'uso di un "girello" o di un bastone, e spesso anche della sedia a rotelle. Problema che fa sì che il Papa, ormai da tempo, si limiti solo a «presiedere» le celebrazioni in San Pietro, nella basilica o in piazza, e durante i viaggi, restando seduto in poltrona, mentre a officiare all'altare è sempre un cardinale in sua vece.