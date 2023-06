Papa Francesco operato per laparocele: cos'è, cause, sintomi e intervento (in anestesia totale)

Papa Francesco torna in sala operatoria. Il Pontefice, al «termine dell'udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi».

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, spiega che «l'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale».

Marco Scatizzi, presidente dell'Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani, fa il punto sulle condizioni di salute di Bergoglio ai microfoni di AdnKronos Salute: «L'intervento a cui si sottoporrà il Papa è una conseguenza della precedente operazione a cui si era sottoposto che nel 25-30% dei casi può portare allo sviluppo di un laparocele, ovvero un'ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale. Quindi è un problema secondario su un paziente già operato e si provvederà con una laparotomia per rimettere dentro le viscere con l'uso di una protesi. Nel giro massimo di tre giorni si può tornare a casa, ma attenzione purtroppo le recidive sono sempre possibili. Se tutto andrà bene il Papa potrà tornare alle sue attività velocemente anche con l'uso di una panciera per alcuni mesi». Bergoglio quasi due anni fa si era sottoposto a un intervento addominale per diverticoli.