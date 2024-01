Papa Francesco ha scelto padre Enzo Fortunato per rafforzare la comunicazione del Vaticano

Papa Francesco ha nominato padre Enzo Fortunato direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano. Il francescano che ha già svecchiato l'immagine un po' paludata del Sacro Convento di Assisi ora passa a rafforzare la squadra vaticana in vista del Giubileo del 2025. Uno dei primi grandi eventi non direttamente collegati all'Anno Santo ma ugualmente simbolici per la portata mondiale che riveste sarà la Giornata globale dei bambini, prevista per il mese di maggio. L'organizzazione è interamente affidata al coordinamento di padre Enzo. Padre Fortunato era stato già tra gli organizzatori dell’evento «I bambini incontrano il Papa», lo scorso 6 novembre nell' Aula Paolo VI con oltre sette mila ragazzi di diverse nazionalità.

In una nota diffusa padre Fortunato ha ringraziato Francesco per la «fiducia in questo giorno in cui mi chiede di servire la Chiesa con questi delicati incarichi e di vivere la mia vocazione attraverso la comunicazione dell'annuncio cristiano.

Sento il peso della responsabilità - aggiunge il frate - ma anche la gioia e l'entusiasmo da dove ripartire: i bambini. I più piccoli sono il punto di partenza migliore dove è possibile toccare con mano la bellezza dello stare insieme e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi».

Autore di diversi libri sulla vita di San Francesco, il religioso di origine salernitana ha lavorato molto anche sul fronte dell'ambiente dando risalto alla enciclica Laudato Si.