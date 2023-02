Papa Francesco: «Le divisioni nella Chiesa sono opera del diavolo». Poi all'Angelus prega per le vittime del naufragio

Città del Vaticano – Troppe dolorose spaccature nella Chiesa e nella curia. Cordate, comunità sull'orlo dello scisma, fanatismi, partigianerie, sgambetti e forze centrifughen devastanti. Per Papa Francesco la colpa è tutta di Satana che ormai è entrato nelle pieghe della Chiesa. «Diavolo significa divisore. Il suo nome ci dice quello che fa: divide. È ciò che si propone anche tentando Gesù». All'Angelus Papa Bergoglio sembra analizzare la situazione generale del mondo cattolico che appare sempre più lacerato e frastagliato, mettendo in guardia i fedeli dall'ascoltare il signore delle tenebre. E' lui che continua ad «approfittare della condizione umana». Esattamente come ha fatto anche con Gesù: «Il maligno cerca di instillare in lui tre veleni potenti: l’attaccamento, la sfiducia e il potere».

Ucraina, da un network di preti un esorcismo su Putin per «liberarlo da Satana»

Davanti a migliaia di persone in piazza San Pietro il Papa è poi entrato nel dettaglio spiegando a cosa faceva riferimento. «Anzitutto il veleno dell’attaccamento alle cose, ai bisogni; con ragionamenti suadenti il diavolo prova a suggestionare Gesù: “Hai fame, perché devi digiunare? Ascolta il tuo bisogno e soddisfalo, ne hai il diritto e il potere: trasforma le pietre in pane”. Poi il secondo veleno, la sfiducia: “Sei sicuro – insinua il maligno – che il Padre voglia il tuo bene? Mettilo alla prova, ricattalo! Buttati giù dal punto più alto del tempio e fagli fare quello che vuoi tu”. Infine il potere: “Di tuo Padre non hai bisogno! Perché aspettare i suoi doni? Segui i criteri del mondo, prenditi tutto da solo e sarai potente!”. Terribile, vero? Ma è proprio così, anche per noi,l’attaccamento alle cose, la sfiducia e la sete di potere sono tre tentazioni diffuse e pericolose, che il diavolo usa per dividerci e non farci più sentire fratelli e sorelle tra noi, per portarci alla solitudine e alla disperazione».

Esorcisti contro il Generale dei Gesuiti: «Il diavolo esiste davvero»

Davanti all'attività demoniaca ci sarebbe solo un antidoto possibile: quello di evitare «di discutere col diavolo e rispondendo con la Parola di Dio. Non lo si sconfigge trattando con lui, ma opponendogli con fede la Parola divina».

Papa Francesco: «Satana è entrato nella Chiesa recitate un rosario»

La predicazione di Papa Francesco ricorre spesso all'azione tentatrice delle forze del male e in più occasioni ha giustificato tanti problemi nella società e nella Chiesa legandoli all'esistenza della forza negativa che deriverebbe dal diavolo. Al termine dell'Angelus ha voluto pregare per le vittime del naufragio in Calabria, costato la vita a tanti bambini morti in mare.