Il Vaticano promuove un sondaggio pubblico per migliorare la sua strategia contro la pedofilia. L'iniziativa arriva dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori che ha reso noto il lancio di un periodo di consultazione - aperta a chiunque - su una proposta di aggiornamento alla cornice di riferimento delle linee guida attualmente in vigore, al fine di rafforzare gli sforzi e creare ambienti ancora più sicuri per i minori e le persone vulnerabili in tutta la Chiesa.

Le persone sono state invitate a partecipare a un sondaggio online che sarà disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo: https://www.tutelaminorum.org/universal-guidelines-framework

Il Framework universale delle linee guida (Fulg), è appena stato approvato e, spiegano in una nota, rappresenta un modello per definire gli standard sulla tutela da concretizzare in ogni paese del mondo. «La funzione di questi principi è quella di promuovere la protezione dagli abusi secondo le pratiche esistenti in materia, con particolare attenzione all'assistenza alle persone colpite da abusi e all'importanza di affrontare in modo appropriato i casi e le denunce».

Il framework universale si è sviluppato facendo seguito alla Lettera circolare del 2011 «per assistere le Conferenze episcopali nello sviluppo di linee guida per la gestione dei casi di abusi sessuali su minori perpetrati da chierici», un documento pubblicato dall'allora Congregazione per la Dottrina della Fede (ora Dicastero).

Sulla base dell'analisi del lavoro svolto nell'ultimo decennio, la Commissione ha identificato una serie di principi fondamentali che sono stati concepiti per sostenere le linee guida.

Nel framework approvato il 6 maggio 2023, ad esempio, «i leader della Chiesa riconoscono e si assumono le proprie responsabilità morali, pastorali e di governo per lavorare alla creazione di un approccio alla tutela da parte di Una Sola Chiesa». A livello di prevenzione c'è poi l'«Impegno da parte di ogni membro della Chiesa locale, secondo le proprie capacità, a lavorare per la creazione di ambienti sicuri, secondo il paradigma della gestione del rischio e sulla base di una comprensione globale dei diritti dei bambini e delle persone vulnerabili».

Tra gli altri principi delle nuove linee guida, «Gli obblighi relativi alla ricezione di segnalazioni, denunce e accuse, così come le procedure che regolano le indagini e la gestione dei casi, sono in linea con i requisiti del diritto civile e canonico».

