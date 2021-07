Papa Francesco, come sta dopo l'intervento: «Rimarrà in ospedale 7 giorni»

Martedì 6 Luglio 2021, 09:28

Notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento di domenica al colon. Fonti riferiscono di un decorso regolare. Sotto l'occhio vigile dell'equipe medica del Policlinico universitario, il decorso va avanti regolarmente, in una degenza ospedaliera che - è stato annunciato ieri - durerà all'incirca sette giorni, «salvo complicazioni». Dopo quello di ieri a mezzogiorno, che descriveva il Papa «in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo», ieri sera non è stato diramato nessun altro bollettino medico, anche perché si sarebbe trattato di ripetere quanto già detto sul buon recupero post-operatorio del Pontefice. «La situazione resta quella descritta nelle precedenti comunicazioni», è trapelato dagli ambienti vicini a Francesco.

Papa Francesco, comincia velocemente il recupero: «Qualche ora in poltrona»

Papa Francesco, comincia velocemente il recupero: «Qualche ora in poltrona»