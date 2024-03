Tutti i fedeli che andranno a Venezia il 28 aprile per vedere il Papa dovranno pagare 5 euro

I pellegrini che arriveranno a Venezia il 28 aprile prossimo per la visita che Papa Francesco farà alla Biennale d'Arte dovranno pagare obbligatoriamente una tassa d'ingresso di 5 euro. Il Comune di Venezia e le autorità lagunari hanno stabilito che il nuovo regolamento sui flussi turistici - che entrerà in vigore il 25 aprile - non prevede esenzioni di sorta, né modifiche ad hoc. Di conseguenza, ha informato un articolo del Gazzettino, questo evento non farà eccezione. «Abbiamo esaminato il caso riflette l'assessore al Bilancio, Michele Zuin giungendo alla conclusione che quello dell'arrivo del Papa sarà un momento importantissimo per la città, ma non possiamo fare differenze tra un evento e l'altro, poiché a Venezia ce ne sono molteplici. Abbiamo anche considerato che molti pellegrini verranno dalla diocesi e che la maggior parte saranno residenti nel Comune». Dunque svincolati sia dal pagamento del contributo che dalla prenotazione, che spetterà invece ai non veneziani.

La piattaforma messa a punto da Venezia per la tassa d'ingresso sta continuando a registrare i numeri relativi ai pagamenti e alle esenzioni collegate alle 29 giornate complessive di sperimentazione.

Obiettivo della sperimentazione è scoraggiare il turismo "mordi e fuggi" in determinate giornate dell'anno in cui l'affluenza di visitatori è alta, ovvero, per il 2024, dal 25 al 30 aprile, dal primo al 5 maggio, quindi tutti i restanti fine settimana (sabato e domenica) fino al 13-14 luglio, con esclusione del weekend della Festa della Repubblica (1-2 giugno). Il contributo di accesso sarà obbligatorio nella fascia oraria dalle 8.30 alle 16.

