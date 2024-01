Papa Francesco: «Vanno benedette le persone, non le associazioni Lgbt». Il messaggio ai preti romani

Papa Francesco dopo settimane di feroci polemiche e tanto caos ha chiarito che le benedizioni si danno ai singoli omosessuali e non alle loro relazioni. Il provvedimento sulle benedizioni delle coppie gay riguarda, infatti, «le persone, non le organizzazioni. Se viene per esempio l'associazione Lgbt no, le persone invece sempre». Stamattina il Papa all'incontro a porte chiuse con il clero romano, secondo quanto riferito da fonti presenti, non ha esitato a rispondere a alle domande. Ha anche spiegato perché in Africa il provvedimento non sarà adottato: «La cultura non lo accetta». Il riferimento è alla opposizione in blocco di cardinali e vescovi che hanno respinto al mittente il documento spiegando che non lo applicheranno mai.

Il documento della discordia firmato dal neo Prefetto del Dicastero della Fede è stato pensato per non discriminare le unioni gay introducendo una benedizione non rituale velocissima, di massimo 15 secondi, agli omosessuali che lo richiedono. “Noi benediciamo le persone, non il peccato», «forse vengono come coppie o come persone».

E poi ha fatto un esempio: «Quando benediciamo un imprenditore non ci chiediamo se ha rubato».

Papa Francesco è poi intervenuto nel dibattito teologico in corso. Per alcuni cardinali quel provvedimento pubblicato lo scorso 18 dicembre che ha necessitato di un ulteriore intervento vista la bufera e’ una eresia poiché di fatto legittima una unione e dei rapporti “contro natura” che non sono ammessi dal magistero.

Le divisioni all'interno della Chiesa che ha causato sono state al centro di altre domande dei sacerdoti romani al Papa. «Ci sono conflitti ma non dobbiamo perdere la capacità di stupirci vedendo l'opera di Dio», ha detto il Pontefice. Per il Papa i conflitti interni alla Chiesa devono essere «gestiti» e non «nascosti». Però ha fatto presente che «le rigidità non sono buone», «abbiamo perso il senso ecclesiale»; ma «sono gli ultras che non si inseriscono nell'armonia» che lo Spirito crea nella Chiesa.