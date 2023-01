Padre Georg: «Io scioccato quando papa Francesco mi congedò. Mi ha reso un prefetto dimezzato»

«Restai scioccato e senza parole». Così monsignor Georg Gaenswein racconta il momento in cui nel 2020 è stato "congedato" da Papa Francesco da capo della Prefettura della Casa Pontificia. È lo stesso segretario di Ratzinger a definirsi «un prefetto dimezzato» nel libro «Nient'altro che la verità» scritto con il giornalista Saverio Gaeta (Piemme).

Padre Georg, lo scandalo Vatileaks e quei furti di documenti scoperti da Benedetto

Padre Georg: «Io scioccato quando papa Francesco mi congedò»

«Lei rimane prefetto ma da domani non torno al lavoro», avrebbe detto il Papa, secondo quanto riferisce Gaenswein. Benedetto commentò ironicamente: «Penso che Papa Francesco non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode...»; scrisse al Papa per intercedere ma nulla cambiò.

La rinuncia di Ratzinger

Molto prima del 2013, quando prense la decisione di rinunciare al Pontificato, Benedetto XVI, come avevano già fatto i suoi predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, aveva già sottoscritto «una lettera di rinuncia» «nel caso non fosse stato più nelle condizioni fisiche o mentali per fare il Papa», riferisce poi padre Georg nel libro.

Il caso Orlandi

Poi sul caso Orlandi. «Io non ho mai compilato alcunché sul caso Orlandi per cui questo fantomatico dossier non è mai stato reso noto unicamente perché non esiste». L'arcivescovo tedesco vuole così replicare a tutte quelle indiscrezioni di stampa che gli attribuivano documenti sul caso.

Ratzinger e La Sapienza

Benedetto XVI non parlò all'università La Sapienza di Roma per le polemiche di un gruppo di docenti nel 2007. Preferì mandare un testo scritto. «Il Papa serbò il dispiacere, più per la mancata accoglienza in quel centro culturale, cui, non dimentichiamolo, avvea dato vita il suo predecssore Bonifacio VIII», per «la chiusura intellettuale di studiosi che di fatto avevano cancellato con un tratto di penna la libertà accademica», rivela inoltre padre Georg.