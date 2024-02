Milei dal Papa con biscotti e dolci, a via della Conciliazione ha fermato l'auto per fare le foto con i turisti

L'auto presidenziale ha imboccato via della Conciliazione scortata dalla sicurezza poi a metà percorso si è improvvisamente fermata. E' sceso in fretta il presidente Javier Milei a scattare alcune fotografie, come un turista qualsiasi, e salutare un gruppo di turisti argentini che si erano appostati per fargli un saluto sapendo che a quell'ora si sarebbe diretto dentro al Vaticano per la visita con il Papa. Pochi minuti, uno scambio di battute e il convoglio presidenziale ha ripreso la marcia per varcare il confine. Prima tappa prevista: il Cortile di San Damaso dove lo attendeva un tappeto rosso e padre Leonardo Sapienza, il reggente della Casa Pontificia che dava il benvenuto all'ospite accompagnato dalla sorella.

Come prevede il cerimoniale Milei ha salutato uno ad uno tutti i gentiluomini di Sua Santità che hanno il compi di scorrtarlo ha fatto un cenno al picchetto delle guardie svizzere e poi è stato accompagnato dentro al Palazzo Apostolico per il colloquio con Papa Francesco. In dono Milei gli ha portato una copia autografa del cancelliere Jose Maria Gutierrez a Juan Bautista Alberdi che lo accredita come rappresentante in Europa (maggio 1854), una cartolina commemorativa delle poste argentine di Mama Antula, la prima santa argentina canonizzata ieri dal pontefice e i dolci preferiti da Bergoglio: il dulce de leche e dei biscotti al limone di una particolare marca di una pasticceria di Buenos Aires.

Israele, l'Argentina (come gli Usa) sposta l'ambasciata a Gerusalemme, l'annuncio di Milei provoca l'ira di Hamas

Prima di lui il Papa ha ricevuto la presidente della Tanzania. Per lei venticinque minuti di colloquio compreso lo scambio dei doni. Francesco gli ha donato una scultura in bronzo intitolata dialogo tra generazioni e alcuni documenti papali, mentre la presidente Samia Suluhu Hannan la riproduzione in legno di una tipica porta di Zanzibar e una croce pettorale l'oro con una pietra di tanzanite.

Il Papa e la prima santa argentina: Mama Antula, icona dei poveri e protettrice dei gesuiti. Alla canonizzazione anche Milei

Ieri Papa Francesco e Milei si sono abbracciati in basilica, dopo la messa di canonizzazione.

Non sono mancate persino battute e risate. Il Papa appena lo ha visto ha scherzato: “Ah vedo che non ti sei tagliato i capelli”. E Milei: “Non posso crederci di essere qui. Posso darti un bacio?” “Si, figlio, si”. A quel punto Milei si è avvicinato veloce, si è chinato e ha avvolto il Papa stringendolo. “E' un piacere vederti e grazie per essere venuto fino a qui, che Dio ti benedica”. L'incontro è proseguito con le presentazioni, sempre calorose, di alcuni dei membri del seguito. Dopo il Vaticano Milei andrà al Quirinale dal presidente Mattarella e poi dalla premier Meloni.

Vaticano, cardinale Rossi: «Difficile immaginare come cambieranno i rapporti con la Chiesa in Argentina se vince Milei»

Il linguaggio corporale – che solitamente racconta molto di più delle parole – ha già indicato che tra il Papa e Milei si è stabilita una potenziale disponibilità di collaborazione. Tra i vari miracoli attribuiti a santa Mama Antula da ieri gli argentini hanno iscritto anche questo iniziale atto di pacificazione. Qualcosa di impensabile fino a qualche mese fa quando era in corso la dura campagna per le presidenziali. Milei all'epoca descriveva Bergoglio come un “comunista diabolico”, un “anticristo”, un “somaro”. Offese che il Papa ha derubricato, spiegando che non bisogna basarsi su ciò che un politico dice prima delle elezioni. Quello che conta sono i fatti concreti del dopo, quando andrà a governare.

Papa Francesco accusa: «Troppi sofferenti sui marciapiedi delle nostre città». A San Pietro c'è il presidente argentino Milei

Già durante la messa Bergoglio nell'omelia, parlando di un passo del Vangelo che riguarda i lebbrosi, aveva affrontato il tema a lui più caro in assoluto, la tutela delle fasce deboli della popolazione. Il messaggio era rivolto a Milei. «Quante persone sofferenti incontriamo sui marciapiedi delle nostre città! Anche nel nostro tempo c’è tanta emarginazione, ci sono barriere da abbattere, “lebbre” da curare. Ma come?»

Papa Francesco insultato da Javier Milei, candidato antisistema alle presidenziali in Argentina: «Asino, indegno»

Milei è un economista neoliberista che ha in mente un programma di lacrime e sangue. La riforma per risollevare l'economia argentina afflitta da un tasso altissimo di inflazione e un'impennata della povertà consiste nella deregolamentazione e in tagli draconiani al settore pubblico. Proposte che lo hanno portato in rotta collisione con tutti i sindacati e le opposizioni. La Legge Omnibus è stata poi stoppata in Parlamento e il governo ha deciso di ritirarla. Ora dovrà ricominciare dalle commissioni. Nel frattempo proprio mentre Milei era in viaggio in Italia sta procedendo al rimpasto di governo e ad una alleanza con Macrì. "La casta si è opposta al cambiamento che gli argentini hanno votato” ha scritto su X. Di cose da parlare Milei e il Papa ne hanno tantissime: a cominciare dal bisogno di pace sociale. Naturalmente non mancherà uno scambio su Israele, visto che il presidente argentino ha annunciato di trasferire l'ambasciata a Gerusalemme, esattamente come fu fatto a suo tempo da Trump. Milei vuole tornare a casa con la promessa papale di un viaggio in Argentina.