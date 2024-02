Papa Francesco accusa: «Troppi sofferenti sui marciapiedi delle nostre città». A San Pietro c'è il presidente argentino Milei

Sotto il grande arazzo che ritrae la prima santa argentina, Mama Antula, a San Pietro ci sono da una parte Papa Francesco e dall'altra, seduto nel primo banco, il presidente Javier Milei arrivato apposta per rendere omaggio a questa religiosa molto popolare e amata tra i più poveri, praticamente una occasione preziosa per 'ricucire' i rapporti con il pontefice che durante la campagna elettorale aveva offeso con una serie di epiteti irripetibili, ritenendolo quasi corresponsabile del disastro sociale in Argentina. Papa Francesco nella lunga omelia preparata per la canonizzazione fa riferimento a Mama Antula : assisteva gli indios e i più miserabili nel XVIII secolo, poi commenta la pagina del Vangelo e riflette su come anche oggi le società mettono in disparte i fragili. Sono loro i nuovi lebbrosi. Il messaggio non è nemmeno troppo velato, sembra diretto a Milei considerando i tagli al welfare che sta portando avanti per riuscire ad aggiustare una economia ormai a rotoli.

Israele, l'Argentina (come gli Usa) sposta l'ambasciata a Gerusalemme, l'annuncio di Milei provoca l'ira di Hamas

«Paura, pregiudizio e falsa religiosità: ecco tre cause di una grande ingiustizia, tre “lebbre dell’anima” che fanno soffrire un debole, scartandolo come un rifiuto. Fratelli, sorelle, non pensiamo che siano solo cose del passato. Quante persone sofferenti incontriamo sui marciapiedi delle nostre città! E quante paure, pregiudizi e incoerenze, pure tra chi crede e si professa cristiano, contribuiscono a ferirle ulteriormente! Anche nel nostro tempo c’è tanta emarginazione, ci sono barriere da abbattere, “lebbre” da curare. Ma come?» Le parole del risuonano gravi nella basilica di San Pietro.

Alla cerimonia di canonizzazione non c'è il grande pieno di fedeli, tante sedie in fondo sono rimaste vuote, in compenso c'è tutta la comunità argentina presente a Roma.

Fatima Florez, chi è la first lady argentina che imita a teatro il compagno Javier Milei (e fa battute sui parrucchieri)

Papa Francesco rende omaggio a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, detta “Mama Antula”. «E' stata toccata da Gesù grazie agli Esercizi spirituali, in un contesto di miseria materiale e morale, si è spesa in prima persona, tra mille difficoltà, perché tanti altri potessero vivere la sua stessa esperienza. Così ha coinvolto migliaia di persone e fondato opere vive anche ai nostri giorni. Pacifica nel cuore, girava “armata” di una grossa croce di legno, di un’immagine dell’Addolorata e di un piccolo crocifisso che portava al collo, a cui era aggrappata una statuina di Gesù Bambino».

Argentina, clima teso col Vaticano per le continue offese del favorito alle presidenzial, l'ultraliberista Milei

Gli occhi in basilica sono puntati sul Presidente argentino Javier Milei, arrivato in Italia per ricucire i rapporti con Papa Francesco e assicurarsi se non il suo appoggio almeno la sua benevolenza. In Argentina serve più che mai la pax sociale e non la rivoluzione. Erano anni non si registrava una aspettativa mediatica tanto alta per la visita di un presidente argentino, anche se Milei - chiamato anche il Trump dell'America Latina o anche El Loco, il matto, per via di certe sue uscite bizzarre in campagna elettorale - è diventato il nuovo fenomeno politico del Paese di Maradona e Messi nonchè protagonista di una ciclopica riforma economica che sta incendiando il Paese per i tagli che necessita.

Argentina, Milei svaluta il peso del 50%. Annunciati tagli: «I prossimi mesi saranno peggiori»

Non appena arrivato a Roma, Milei ha voluto essere portato al Colosseo e si è fatto anche una foto ricordo davanti al Mosè di Michelangelo, postandola sui social. Nella sua agenda il momento chiave della trasferta resta l'incontro con pontefice. Domani è prevista la visita ufficiale nel Palazzo Apostolico e il lungo colloquio. Milei proverà a strappare a Sua Santità la promessa di recarsi in Argentina entro la fine dell'anno. Si tratta dell'inizio di un rapporto interessante e complesso, ancora tutto da costruire e definire. Francesco in queste settimane di rivolta sociale vedendo i tagli draconiani e lo sciopero generale che ha paralizzato tutto, ha manifestato grande preoccupazione per i poveri. Milei ha rassicurato che le fasce sociali fragili verranno tutelate ma non sembra uno da spaventarsi facilmente. Ha detto di voler tirare dritto nel tentativo di capovolgere il destino economico argentino con una inflazione che ha raggiunto cifre record. Nel frattempo però la legge omnibus ha subito una sconfitta alla Camera e Milei sta considerando un rimpasto di governo con gli uomini dell'ex presidente Mauricio Macri.

Vaticano, cardinale Rossi: «Difficile immaginare come cambieranno i rapporti con la Chiesa in Argentina se vince Milei»

A fare parte del seguito (piuttosto nutrito) c'è anche un rabbino suo amico Axel Wahnish e prossimo ambasciatore designato in Israele. La prima tappa del viaggio in Europa è stata a Gerusalemme per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre, manifestare solidarietà al popolo israeliano. Al Muro del Pianto il presidente Milei evidentemente commosso si è lasciato andare allo sconforto mentre le telecamere riprendevano il suo volto rigato e scosso da singhiozzi. Poco dopo ha annunciato il trasferimento dell'ambasciata argentina da Tel Aviv a Gerusalemme, in piena guerra, proprio come fece a suo tempo Trump. Una decisione confermata anche da Biden.