Israele: Il pasticcio della strana missione per Gaza che il Vicariato di Roma ha dovuto stoppare in extremis perché vicina ad Hamas

Il Vicariato di Roma è dovuto correre ai ripari velocemente, prendendo le distanze da una iniziativa pro-Palestina ma considerata assai vicina ad Hamas: doveva essere ospitata nei giorni scorsi nella parrocchia di San Lorenzo in Lucina, una delle chiese più centrali della città. L'iniziativa ha preso forma all'insaputa anche del parroco che si era limitato solo a dare in uso i locali senza indagare troppo e soprattutto senza immaginare che tra gli organizzatori vi fossero personaggi ben conosciuti alle cronache, alla sicurezza, alla Comunità ebraica e in passato oggetto persino di una interrogazione parlamentare. Il cardinale De Donatis ignaro di questi retroscena quando è stato avvertito della mala parata ha preso immediatamente le distanze diramando ieri un comunicato:«Non è giunta al Vicariato alcuna richiesta, né di merito né di contenuto, né alcuna comunicazione riguardo a questo evento, pertanto non è stato rilasciato alcun nulla osta dagli Uffici competenti. Si è trattato di una iniziativa privata che non coinvolge assolutamente la Chiesa di Roma».

Ufficialmente si trattava di un convoglio di aiuti materiali diretti a Gaza: una nuova missione dell'associazione pro-pal guidata da Mohammad Hannoun fondatore dell’"Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese", da tempo accusata apertamente da Israele di finanziare Hamas.

Lui stesso sarebbe autore di frasi, pronunciate dopo il 7 ottobre, piuttosto discusse. Mohammad Hannoun non solo non ha mai condannato le atrocità antisemite commesse nei kibbutz israeliani dai terroristi, ma le ha addirittura ridimensionate: «Quando hanno ucciso quaranta bambini? Fatemi vedere un solo bambino. Gli uomini di Hamas hanno decapitato le teste di quaranta bambini? Poveri, poverini questi bambini… Questi terroristi hanno violentato le donne? Ma chi l’ha detto? Avete delle prove?».

Mohamad Hannoun ha comunque chiarito all'Ansa di non essere collegato né ad Hamas né a nessuno, ma di essere solo una associazione benefica e umanitaria «al cento per cento». Nelle settimane scorse si era congratulato con Ghali per le parole pronunciate nel corso del Festival di Sanremo. «Applaudiamo Ghali per la sua posizione a favore dei palestinesi e per le sue parole chiare contro lo sterminio ». La stessa associazione aveva conferito al rapper un premio: un frammento del restauro della moschea di Gerusalemme.

L'anno scorso la senatrice di Fratelli d'Italia, Ester Mieli si era detta preoccupata per le notizie che riferivano di finanziamenti da parte dell'Associazione benefica di solidarietà con Hamas fondata da Hannoun. Una vicenda complessa e opaca perche' Hamas e' considerata organizzazione terroristica dall'Unione europea, di conseguenza chi finanzia “Hamas finanzia dei terroristi". Mieli si meravigliava di come Hannoun fosse anche stato in passato ricevuto alla Camera dei Deputati dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini.

Alla iniziativa parrocchiale, ora stoppata, avrebbero partecipato in qualità di relatori anche Alfredo Maiolese, ambasciatore dell’IPSP e monsignor Tommaso Stenico, definito diplomatico dell’IPSP, un acronimo che sta per International parlament for safety and peace, un'organizzazione privata con sede in Italia la cui intenzione dichiarata è la promozione della sicurezza e della pace. Il suo fondatore ora scomparso, era nativo di Palermo, Vittorio Maria Busa (1941-2013), che spesso si faceva chiamare Viktor Ivan Busà. La cronache raccontano che rivendicò anche i titoli di metropolita e di arcivescovo di Białystok, presidente della Repubblica di Danzica e della Repubblica Democratica di Bielorussia, e Gran Khan di Tartaria e Mongolia.

Monsignor Stenico, invece, è stato per anni un dirigente della Congregazione del Clero, ha partecipato alla stesura di vari documenti sul clero fino a quando non è caduto in disgrazia perchè, oltre dieci anni fa, ha partecipato ad una strasmissione televisiva dove fingendosi prete gay voleva fare emergere l'esistenza in curia della lobby degli omosessuali, cosa che, successivamente anche Papa Francesco ha confermò. Stenico che è stato anche psicoterapeuta disse di aver avuto in cura anche sacerdoti omosessuali. Ora spunta come diplomatico di questa associazione.