Antisemitismo, nasce un network di professori universitari per combattere il fenomeno in Europa

Contro l'antisemitismo che dilaga ovunque, compreso nelle università americane ed europee (Italia compresa), dove non mancano manifestazioni, slogan antisemiti, professori schierati a difendere la cosiddetta “resistenza” di Hamas, insulti e discriminazioni agli studenti e ai docenti ebrei, è nato in Germania l'embrione di una rete di docenti che punta a diffondersi anche altrove in Europa per combattere la mala pianta dell'odio e del pregiudizio. Il network ha cominciato a prendere corpo e ha già incluso professori austriaci e svizzeri man mano che il clima dopo il 7 Ottobre si stava deteriorando persino in campo accademico, rendendo velenosa l'aria. A dare l'annuncio è stato l'Istituto Tikvah a Berlino: finora nel network sono organizzati più di 70 docenti universitari.

Milano, scritta "Viva Hitler" sul murale dei Simpson al memoriale della Shoah



A dare questa notizia è stata l'agenzia cattolica KNA che dedica a questo fenomeno una ampia riflessione. «Numerosi studenti ebrei, docenti e altro personale universitario non si sentono più al sicuro nelle loro università.

Alcuni stanno lontani dal campus per paura o per motivi di sicurezza, alcuni possono lavorare lì solo con la protezione personale. Molti nascondono la loro identità ebraica e non osano più esprimere liberamente le loro opinioni di fronte alle massicce proteste anti-israeliane».

Giornata della Memoria: Liliana Segre e Sami Modiano nuovi cittadini di Orvieto



Per contrastare questo fenomeno e dare ai docenti universitari ebrei un forum, una voce e l'opportunità di parlare insieme, si sono riuniti alla fine dello scorso anno da tutte le discipline delle università e dei college. Secondo le informazioni fornite, uno degli obiettivi della rete è quello di sensibilizzare sull'antisemitismo dilagante, in particolare l'antisemitismo legato a Israele, nelle università. "Concetti efficaci" per combattere l'odio contro gli ebrei dovrebbero anche essere sviluppati con la gestione universitaria.

Piovono critiche su Papa Francesco dagli ebrei Usa, preoccupati perché non distingue tra terrorismo di Hamas e difesa di Israele



Il personale docente sta anche progettando di fare rete con altri gruppi nei rispettivi paesi e a livello internazionale. Inoltre, eventi e studi interuniversitari devono essere promossi e organizzati «su argomenti relativi alla vita ebraica, alle identità ebraiche e all'analisi e alla lotta all'antisemitismo».

Germania, la destra estrema per la prima volta elegge il sindaco di una città di 40 mila abitanti, AfD in crescita preoccupa la Chiesa