Papa Francesco incontra il capo della Mezzaluna Rossa palestinese. Israele: «Ha avuto un ruolo nei massacri del 7 ottobre»

«La Mezzaluna Rossa palestinese ha avuto un ruolo attivo nei massacri del 7 ottobre». L'Ambasciata d'Israele presso la Santa Sede affida a X - sull'account ufficiale - un messaggio polemico (nemmeno troppo velato) nei confronti di Papa Francesco che proprio ieri ha ricevuto in udienza Younis Al Khatib, Presidente della «Palestine Red Crescent Society», la Mezzaluna Rossa Palestinese, l'organizzazione umanitaria del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in Palestina e Gaza. Dopo le polemiche dei giorni scorsi con l'ambasciatore Raphael Schulz sull'andamento della guerra, i rapporti tra Vaticano e Israele dimostrano ancora una volta di essere sempre agitati e tesi. Non è la prima volta dall'inizio del conflitto che esponenti israeliani, autorevoli diplomatici, rabbini e accademici hanno espresso disorientamento per la linea diplomatica d'Oltretevere giudicata sbilanciata. Su X, stavolta, viene postato il filmato ripreso il 7 ottobre, la mattina del Pogrom antisemita, al valico di Erez, l'unico passaggio pedonale tra Gaza e Israele, in cui un terrorista di Hamas ferito viene stato tratto in salvo ed evacuato dai paramedici su una ambulanza della Mezzaluna Rossa che, come mostrano le immagini, evidentemente facevano parte del piano operativo dell'attacco.

La crisi Israele-Vaticano si stempera, l'ambasciatore israeliano spiega che gli è stato tradotto male il comunicato

Dell'udienza con il presidente Al Khatib il Vaticano non ha fornito alcun dettaglio, né ha voluto fare commenti.

Sempre su X il presidente della Mezzaluna Rossa palestinese ha informato che l'incontro con Francesco è servito per offrire al Papa un quadro della situazione umanitaria a Gaza. Nei giorni scorsi la Mezzaluna Rossa Palestinese aveva denunciato l'uccisione di una donna a causa di spari da parte dei militari israeliani contro l'edificio dell'organizzazione a Khan Younis.

Nuovo scontro diplomatico tra Vaticano e Israele. «Deplorevoli le frasi del cardinale Parolin»



Per il Papa oggi è il suo ultimo appuntamento pubblico: dopo l'Angelus inizia, infatti, gli Esercizi spirituali di Quaresima. Starà in ritiro fino a venerdì pomeriggio. Contrariamente a quello che ha sempre fatto negli anni passati (a parte il biennio della pandemia) il ritiro spirituale avviene in forma separata e personale senza alcun ritiro con la curia nella casa religiosa di Ariccia dove Francesco organizzava per cardinali e vescovi persino il trasporto tutti assieme su un autobus. Anche in questo caso il Vaticano non ha voluto fornire alcuna spiegazione a questa decisione che ha sorpreso un po' i membri della curia che si aspettavano il ritiro collettivo alle porte di Roma.