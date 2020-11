Famiglie gay, vescovo tedesco vuole benedirle e non capisce perché il Vaticano abbia smentito il Papa

Città del Vaticano – C'è un vescovo in Germania che non ha proprio gradito la rettifica del Vaticano sulle aperture papali verso le famiglie gay. Monsignor Heinrich Timmerevers aveva, infatti, accolto con favore le parole aperturiste di Francesco sulle coppie omosessuali inserite nel film-documentario del suo pontificato e all'origine di tante polemiche. Tanto che oggi il prelato rilancia la questione aggiungendo che il tema andrebbe affrontato una volta per tutte.

In pratica, di fronte alla retromarcia vaticana, contenuta in una nota diplomatica inviata a tutte le nunziature per sgombrare il campo da dubbi dottrinali, Timmerevers si è detto sorpreso da questo chiarimento da parte della Segreteria di Stato vaticana.

Il responsaile della diocesi di Dresda-Meissen ha spiegato all'agenzia di stampa cattolica tedesca (KNA) che si era trovato sulla stessa lunghezza d'onda di Papa Francesco nel volersi prendere cura prima di tutto delle persone, al di là del loro orientamento sessuale. Ritengo ancora necessario promettere questo alla gente e dare loro la benedizione».

Timmerevers è stato il primo vescovo in Germania ad affermare esplicitamente che avrebbe gradito il permesso della Chiesa per benedire le coppie omosessuali.

Timmerevers ora si chiede: «C'era davvero bisogno di un chiarimento successivo da parte della Segreteria di Stato? Quale è l'intenzione dietro a tutto questo?».

La lettera inviata ai vescovi spiega che le osservazioni del papa contenute nel documentario erano state prese fuori contesto. In pratica il Papa era stato male interpretato visto che non c'è alcun cambiamento nella dottrina della Chiesa. A questo punto Timmerevers ha aggiunto che la questione delle relazioni omosessuali dovrebbe essere affrontata una volta per tutte.

