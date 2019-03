Famiglia, Parolin: «Congresso di Verona? Siamo d'accordo sulla sostanza»

«Siamo d'accordo sulla sostanza». Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin interpellato a proposito del prossimo Congresso mondiale delle Famiglie a Verona. «Cattolici sfigati? Sono parole che noi non usiamo», ha aggiunto.

«Spero che queste emergenze non capitino più e si trovino modalità per venire incontro a queste necessità e che quindi non si ripresentino più e spero ci siano delle procedure umane per trattare questi casi. Questo è il mio auspicio». Lo ha sottolineato il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, a margine della cerimonia inaugurale del 150esimo di fondazione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, come riporta il Sir, in merito alla vicenda della nave Mare Jonio ferma al largo di Lampedusa.

