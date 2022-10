Nasce al Cairo fondazione vaticana del Bambin Gesù per aiutare i bambini e le mamme più povere e disagiate

Città del Vaticano – E' nata da un sogno per portare sollievo ai bambini di strada della periferia del Cairo e ora si è concretizzata dopo diversi anni di preparazione: due giorni fa nella capitale egiziana è stata inaugurata la sede della Fondazione Fraternità Umana incaricata di portare avanti un ventaglio di importantio progetti legati ad attività caritatevoli e di volontariato, tra cui l'Orfanotrofio Oasi della Pietà, l'Ospedale Bambino Gesù e la Scuola Fraternità Umana per persone disabili.

Durante la cerimonia, ospitata dall'Ambasciata d'Italia la Cairo, monsignor Yoannis Lahzi Gaid, ex segretario personale di Papa Francesco e responsabile della neonata Fondazione, ha illustrato il calendario dei futuri progetti in via di realizzazione. Presente alla cerimonia Tarek El Molla, Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie, che ha firmato la prima pietra del nuovo ospedale.