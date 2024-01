Abusi sui chierichetti del Papa, don Martinelli condannato a 2 anni e 6 mesi. ​«Ribaltata sentenza di primo grado»

«Oggi la corte di appello ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha condannato a 2 anni e 6 mesi don Gabriele Martinelli», ex allievo del Preseminario Pio X. Lo dichiara all'Ansa, l'avvocato Laura Sgrò, difensore della vittima nel processo per abusi sessuali di cui oggi in Vaticano si è celebrato l'appello. La Corte di appello vaticana, secondo quanto riporta il dispositivo della sentenza visionato dall'Ansa, ha dichiarato Martinelli «colpevole del reato di corruzione di minore».

La sentenza

«Per noi si tratta di una sentenza storica», afferma Sgrò. «Dopo tanti anni non solo sono stati riconosciuti i fatti ma anche evidentemente il patimento e il dolore finalmente del mio assistito che ha potuto avere giustizia».