Papa Francesco e le coppie gay, spunta il dilemma delle pergamene con la benedizione papale

In questi giorni il Vaticano è alle prese con un dilemma di non poco conto: se concedere o meno le tradizionali pergamene con le benedizioni di Papa Francesco anche alle coppie gay che ne fanno richiesta. La questione spinosissima si è presentata inevitabilmente dopo l'introduzione del documento del Dicastero della Fede, firmato dal cardinale argentino Manuel Victor Fernandez su autorizzazione del pontefice, contenente il semaforo verde per le benedizioni non liturgiche delle relazioni omosessuali, causando uno smottamento mai visto nella Chiesa tanto che diversi episcopati sono decisi a non applicare il provvedimento sul territorio canonico di loro competenza.

Coppie gay, le prime domande in Vaticano

In Vaticano sono intanto cominciate ad arrivare le prime domande di coppie dello stesso sesso che hanno richiesto una pergamena firmata da Papa Francesco.

Si tratta di un foglio finemente decorato, con in alto l'immagine di Francesco e al centro poche righe in caratteri gotici, e la scritta «Sua Santità imparte di cuore la benedizione apostolica a… in occasione del matrimonio ed invoca sulla nascente famiglia nuova effusione di grazie celesti», in basso il bollo pontificio e la firma dell’elemosiniere apostolico.

Si tratta della tipica pergamena con la benedizione papale che viene regalata in occasioni particolari: matrimoni, anniversari, battesimi, comunioni, cresime, professioni religiose, ordinazioni presbiterali, ma persino compleanni. Una pratica diffusa in tutto il mondo che un po' ricorda la secolare vendita delle indulgenze, anche perché le pergamene sono a pagamento. I costi, sul sito della Elemosineria Apostolica, vanno da un minimo di 20 euro fino ai 30 euro, spedizione compresa. Un servizio che per il piccolo stato pontificio serve a fare cassa e produrre un giro di denaro di svariati milioni di euro l’anno che viene destinato alla carità del pontefice, sotto la guida dell'Elemosiniere, il cardinale polacco Konrad Kraiewski. La benedizione si può avere in sette lingue basta solo fornire il nome e il cognome del richiedente, il destinatario della benedizione e il motivo per il quale viene richiesta.

Proprio in questi giorni tra la valanga di richieste di benedizioni arrivate ci sono domande di coppie gay al momento rimaste inevase. Il cardinale Kraiewski in questi giorni è stato inviato dal Papa in Terra Santa a portare al sua solidarietà e al ritorno se ne occuperà, previa riunione con Francesco a Santa Marta dove verrà valutata la possibilità di concedere questa pergamena alle coppie dello stesso sesso. E' immaginabile che richieste simili arriveranno da tutto il mondo. Per Francesco un'altra grana da dirimere.