Coppie gay, per il Catechismo l'omosessualità è ancora una depravazione di origine psichica (e c'è chi chiede di emendare il testo)

Il documento che autorizza la benedizione alle coppie gay - e che è all'origine della reazione contraria di tanti preti e vescovi che in tutto il mondo si rifiutano di applicarlo nonostante le rassicurazioni del Vaticano - ha fatto affiorare il timore che la prossima mossa riformista del Papa possa arrivare a cancellare o modificare il Catechismo della Chiesa Cattolica nella parte riguardante la castità e l'omosessualità. In questi anni sono arrivate in Vaticano diverse richieste ad emendare alcuni punti del Catechismo soprattutto da vescovi americani e tedeschi.

Per la Chiesa è immorale l'omosessualità e i rapporti «contro natura».

Definisce queste relazioni delle depravazioni e la cui origine è psicica. Ecco i punti in questione:

Punto numero 2357 - «L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni; la Tradizione ha sempre dichiarato che « gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati ». Sono contrari alla legge naturale. Precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati».

Punto numero 2358 - «Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione».

Punto numero 2359 - «Le persone omosessuali sono chiamate alla castità. Attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, talvolta, di un'amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia sacramentale, possono e devono, gradatamente e risolutamente, avvicinarsi alla perfezione cristiana».

