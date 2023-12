Vaticano: niente ceneri in natura, ok fosse comuni. Una parte può essere dispersa nei luoghi del cuore

Fermo restando il divieto assoluto a disperdere le ceneri dei propri defunti per aria, in mare, sui monti o in giardino come troppo spesso viene fatto dopo il funerale e la cremazione, Papa Francesco ha autorizzato una specie di fossa comune dove far confluire tutte le ceneri, in modo cumulativo, per non sparpagliarle in giro. Fermo restando che dovrà essere posto su una targa il nome di ogni persona defunta con la propria data di nascita e di morte, a perenne memoria.

Le nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sulle cremazioni, dopo le novità del 2016, sono arrivate stamattina dal Vaticano.

Due i punti sollevati dal Dicastero della Fede. Che da ora in poi è possibile predisporre «un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale» e che nelle case dei familiari possa essere conservata una minima parte delle ceneri, cosa che finora era stata esclusa dalla Chiesa.

«Posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto» si legge nel documento.

I chiarimenti

A sollecitare chiarimenti (che ora sono vincolanti per tutte le diocesi nel mondo) è stato il cardinale Matteo Zuppi con una lettera del 30 ottobre. Nella diocesi di Bologna riferiva di avere costituito una Commissione allo scopo di dare una risposta cristiana a «ai vari problemi che derivavano dal moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura». Zuppi spiegava che all'origine di questo fenomeno c'erano anche ragioni economiche per l'alto costo che ormai hanno raggiunto i loculi e le tombe al cimitero. La dispersione nella natura per forza di cose ha un minor costo. Così, tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di Zuppi si interrogava se fosse possibile trovare un luogo sacro comunitario per la conservazione delle ceneri. Inoltre chiedeva al Vaticano se per una famiglia è possibile conservare in casa una parte delle ceneri.

La cremazione di un defunto per la Chiesa cattolica di per sè non è mai stata vietata, ma solo scoraggiata, almeno finora. In un intervento precedente il Vaticano spiegava: «Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa - si legge nel documento vaticano - non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l'anima e non impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi».